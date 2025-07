Finals Nations League, Italvolley femminile ai quarti contro Usa

Le azzurre campionesse olimpiche in carica e detentrici della Volleyball Nations League, affronteranno gli Stati Uniti ai quarti di finale delle Finals 2025 in programma a Lodz in Polonia. Le ragazze di Julio Velasco giocheranno mercoledì 23 luglio alle 16.30 all’Atlas Arena.

Al termine della fase intercontinentale della VNL 2025, l’Italia ha ottenuto la testa di serie 1 davanti a Brasile, Giappone e Polonia. Quinto posto per la Cina, sesto per la Turchia, settimo per la Germania, ottavo per gli Stati Uniti.

In caso di passaggio del turno, l’Italia in semifinale (sabato 26) affronterà la vincente della sfida Polonia-Cina. Finali domenica 27.