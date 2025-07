Il trionfo di Sinner sbanca l'audience in TV: 5,7 mln di spettatori e 40,4% di share

Boom di ascolti in Italia per la finale di Wimbledon vinta da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 è stata vista da 5 milioni e 670mila spettatori medi in total audience, con uno stratosferico 40,4% di share. Lo ha reso noto Sky, precisando che il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go della partita durata dalle 17.04 fino alla premiazione che si è conclusa dopo le 20,30.

Su Tv8, canale in chiaro del gruppo Sky, si sono sintonizzati quattro milioni e 28mila spettatori con il 29,7% di share. L’hanno guardata su Sky 1.528.000 spettatori (10,9%) e in tanti si sono collegati da pc e cellulari.

Battuto nettamente il dato della semifinale di Wimbledon tra lo stesso Sinner e Novak Djokovic che però non era visibile in chiaro ma solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K: in quel caso gli spettatori medi erano stati 950 mila con il 10% di share e due milioni e 160 mila contatti unici.

La finale di Wimbledon è stata persino più vista di quella epica del Roland Garros vinta da Alcaraz su Sinner al Super tie-break del quinto set. In quel caso la partita era andata in onda in chiaro su NOVE, in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ ottenendo una media di 5 milioni di spettatori, con quasi 4 televisori su 10 accesi su Nove ed Eurosport per la maratona di tennis durata cinque ore e mezza.

La partita di tennis più vista della storia resta la finale delle Atp Finals 2023 tra Sinner e Djokovic, con 6,7 milioni di telespettatori. Va ricordato, però, che fu trasmessa fu trasmessa da Raiuno (oltre che da Sky) in una domenica di novembre e durò meno di due ore.