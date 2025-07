Ranking Atp, tre italiani nella top 20: Sinner numero 1, Musetti 7°, Cobolli al 19° posto

Jannik Sinner ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio in vetta alla classifica mondiale del tennis dopo aver sollevato per la prima volta il trofeo di Wimbledon, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz. Eliminato in semifinale lo scorso anno, Sinner ha totalizzato 1.600 punti, mentre lo spagnolo ne ha persi 700. Ora il vantaggio del numero 1 su Alcaraz è di 3.430 punti. Per Sinner è la 58/esima settimana in testa alla classifica mondiale del tennis. Flavio Cobolli, arrivato ai quarti di finale, scala cinque posizioni e raggiunge il suo 'best ranking', entrando nella top 20, al 19/o posto. Zverev, uscito al primo turno, mantiene il terzo posto in classifica, mentre Taylor Fritz risale al quarto posto (+1) grazie alla sua prima semifinale londinese.

Novak Djokovic, sconfitto in semifinale da Sinner, rimane numero 6 del mondo. Ben Shelton sale di una posizione e raggiunge il suo miglior ranking, il numero 9, dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon. Sulla sua scia, Andrey Rublev torna nella Top 10 (+4, 10°) dopo aver raggiunto gli ottavi di finale.