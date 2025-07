Tour de France, Yates vince tappa. Healy nuova maglia gialla

Vittoria di tappa a Simon Yates, che un mese fa si è aggiudicato il Giro d’Italia, e maglia gialla che passa da Tadej Pogacar a Ben Healy. Nella prima vera impegnativa tappa di montagna e alla vigilia del primo giorno di riposo per poi scalare i Pirenei, il Tour de France si infiamma e regala emozioni agli appassionati. Lo sloveno sapeva che i 163 chilometri di oggi da Ennezat a Le Mont Dore, gli ultimi sul Massiccio Centrale, sarebbero stata un’occasione da sfruttare per i suoi diretti avversari, su tutti Remco Evenpool e Jonas Vingegaard. Ed infatti si è limitato a controllarli per quasi tutta la gara prima della salita finale.

La corsa di tappa si è sviluppata prima con una fuga di un gruppetto al cui interno c'era anche Ben Healy. L’irlandese, già vincitore in solitaria della sesta tappa giovedì a Vire, pur non essendo uno scalatore, si è piazzato terzo ed è riuscito, almeno per oggi, a conquistare la maglia gialla di leader della corsa. Non accadeva da 37 anni che in testa alla gara ci fosse un irlandese ovvero da quando nel 1987 Stephen Roche, che aveva appena vinto il Giro, riuscì poi a conquistare anche la Grande Boucle e Mondiale. La vittoria di tappa è andata a Simon Yates che approfittando della «giornata di libertà» concessagli dalla sua squadra, ha giocato di esperienza. Il britannico è stato coperto nel gruppo di fuggitivi fino a quando, a tre chilometri dell’arrivo, ha sferrato l’attacco decisivo.