Mondiali di nuoto, Paltrinieri splendido argento nella 10 km di fondo. "Contentissimo, ma qui condizioni estreme"

Medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. L’olimpionico azzurro a Sentosa chiude al secondo posto in 1h59'59"2 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock. Terzo l’australiano Kyle Lee.

"Contentissimo, ma qui condizioni estreme"

«Sono contentissimo ma è stata una gara difficilissima, tostissima, talmente tanto che mentre la facevo rimpiangevo l’acqua fredda degli Europei di Stari Grad di un mese fa. Qui condizioni estreme: siamo tutti abbastanza scossi da questa situazione perchè non andrebbe gestita così. Io mi aspetto un’organizzazione migliore da parte di World Aquatics». E’ il commento di Gregorio Paltrinieri, argento mondiale nella 10 chilometri di nuoto in acque libere a Singapore, parlando delle condizioni avute durante la gara odierna.

Il campione azzurro, preceduto di poco più di tre secondi dal tedesco e campione uscente Florian Wellbrock, parla anche dei posticipi dovuti alla scarsa qualità dell’acqua della baia di Sentosa che ieri non ha consentito di gareggiare. «Noi ieri sera siamo andati a letto non sapendo se oggi avremmo gareggiato o no - ha aggiunto il nuotatore carpigiano delle Fiamme Oro allenato da Fabrizio Antonelli -. Io poi sono passato sopra, ho dormito però vai a letto con un’insicurezza che non si addice a un Campionato del mondo».