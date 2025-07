Basket, l'Italia batte la Lituania ed è campione d'Europa under 20

L’Italia ha vinto il Campionato europeo under 20 di basket. Gli azzurrini hanno sconfitto la Lituania per 83 a 66 (parziali: 23-17; 19-9; 18-22; 23-18) nella finalissima svoltasi alla 'Nea Alikarnassos Arena' di Heraklion in Grecia. Top scorer della squadra italiana allenata da Alessandro Rossi, Francesco Ferrari con ben 26 punti. Elisee Assui ha realizzato 17 punti, David Torresani 13. Quello conquistato a Heraklion è il terzo titolo europeo dell’under 20 dopo quelli del 1992 ad Atene e del 2013 a Tallinn.

Petrucci, "ministro Abodi si e' complimentato con U20"

«Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013, anche il ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi». Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci dopo la conquista del titolo europeo da parte della squadra maschile under 20. Gli azzurrini hanno sconfitto la Lituania per 83 a 66 per il terzo oro continentale della storia: il primo nel 1992 quando la categoria era ancora under 22 e il secondo nel 2013.Francesco Ferrari che solo in finale ha realizzato 26 punti, è stato votato come 'mvp' di tutto l’Europeo svoltosi a Heraklion in Grecia.