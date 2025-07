Mondiali di nuoto: Italia d'argento nella staffetta 4x1.5 chilometri

L’Italia vicecampione d’Europa e vicecampione iridata in carica ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4x1.5 chilometri ai mondiali di nuoto di fondo di Singapore. Il quartetto formato da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, con il tempo di 1h09'15"4, è stato battuto solo di due secondi da quello della Germania.

Terzo posto per l’Ungheria, molto staccata. Sono sei gli argenti di squadra a Sentosa, con Paltrinieri che chiude con tre argenti, battuto però da Ginevra Taddeucci, sempre seconda nelle quattro prove affrontate e best medallist della rassegna iridata per il team Italia. Al top assoluto s'è il tedesco Florian Wellbrock, con quatrro ori in altrettante gare.