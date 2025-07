Tennis: dopo Sinner e Djokovic anche Alcaraz dà forfait al torneo di Toronto

Dopo l'annuncio di Jannik Sinner e Novak Djokovic che non parteciperanno al National Bank Open 2025 di Toronto, arriva anche il forfait di Carlos Alcaraz.

«Dopo diverse settimane consecutive di competizioni senza sosta, non sarò in grado di partecipare a Toronto quest’anno. Ho piccoli problemi muscolari ed ho bisogno di rimettermi fisicamente e mentalmente per il resto della stagione. Mi dispiace moltissimo per il torneo e per i miei fan in Canada, alla prossima...», ha scritto il numero 2 al mondo sui social.

Per Sinner e Djokovic la decisione, resa nota dalla stessa organizzazione del torneo, è legata al bisogno di «riprendersi dopo Wimbledon», come si legge sui social. Oltre ai tre campioni, out anche Jack Draper, costretto al ritiro per infortunio. A questo punto il numero uno al mondo, Sinner, tornerà in campo a Cincinnati. L’appuntamento è in programma dal 7 al 18 agosto.