Tennis: Norrie sconfigge Musetti al Dc Open. Sinner riconferma Ferrara come preparatore atletico

Il britannico Cameron Norrie ha rimontato sconfiggendo martedì il numero sette del mondo Lorenzo Musetti per 3-6, 6-2, 6-3, raggiungendo il terzo turno all’ATP e WTA DC Open. Norrie, alla ricerca del suo sesto titolo ATP, ha conquistato la sua prima vittoria su un top 10 in due anni e mezzo, eliminando la seconda testa di serie al primo turno di preparazione sul cemento per gli US Open.

Intanto Jannik Sinner ha riconfermato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico «con effetto immediato». Lo rende noto lo staff del tennista italiano numero 1 del mondo. «La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo Us Open - fa sapere lo staff del tennista altoatesino -. Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli».