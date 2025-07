F1: Verstappen vince la Sprint in Belgio. Leclerc quarto: "Bene imparare, ma ora vorrei anche vincere"

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara Sprint del Gran premio del Belgio di Formula 1. L’olandese quattro volte campione del mondo, partito dalla prima fila ha superato al primo giro Oscar Piastri che partiva in pole e ha chiuso secondo, terza l’altra McLaren di Lando Norris. Quarta al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc mentre sull’altra rossa Lewis Hamilton, partito 18mo in griglia dopo la disastrosa Qualifica Sprint del venerdì, non è andato oltre la 15ma posizione.

Alle 16 appuntamento con le qualifiche. Per Verstappen si tratta della 12ma vittoria su 21 in una Sprint. Andrea Kimi Antonelli su Mercedes ha chiuso in 17ma posizione, in zona punti sono entrati Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

L’ottava casella in griglia è stata lasciata libera dalla Alpine di Gasly, costretto ai box per una perdita nel sistema idraulico.