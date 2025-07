Primo oro per l'Italia, gli azzurri del fioretto campioni del mondo: Usa battuti all’ultima stoccata. Deludono le spadiste: niente podio

Il fioretto azzurro torna sul tetto del mondo . In una giornata praticamente perfetta, la quinta nella rassegna iridata della scherma a Tbilisi, il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi regala il primo titolo all’Italia: una finale con il brivido , vinta all’ ultima stoccata (43-43 sugli Usa) dopo una cavalcata-show per la squadra del ct Simone Vanni , che si riprende l’oro che mancava dai mondiali del 2022 al Cairo.

Stavolta il successo ha spedito l’Italia in finale contro gli Stati Uniti . Un match da brividi, aperto da un super Bianchi che regala il 5-0 nel primo assalto: poi Macchi va in difficoltà e subisce la rimonta dell’americano Alexander Massialas . La sfida va avanti con equilibrio, con l’Italia di nuovo in vantaggio: ancora Bianchi nel quinto assalto riporta gli azzurri sul 25-21 , Marini allunga ancora e al settimo assalto Macchi porta a +10 il vantaggio azzurro.

Per il fioretto maschile italiano è il 25° oro a squadre ai mondiali. Mancava dal 2022 (stessa squadra per 3/4, ma con in pedana Garozzo, oggi capo delegazione al posto di Macchi).

«Tutta la giornata è sembrata facile» – ha commentato Foconi, 35enne romano – «perché l’approccio è stato spettacolare. In finale avevamo di fronte avversari con esperienza che ci studiano, noi siamo stati bravissimi a reggere: la squadra è compatta, e fidarsi l’uno dell’altro è importantissimo».

«Nessun peso tolto – dice Marini – sono molto felice. È sempre bello vincere un mondiale, lo è tantissimo con i ragazzi a cui voglio molto bene. Siamo sempre più squadra, non ci sfaldiamo, riusciamo a essere duri anche nei momenti di difficoltà. Quando siamo compatti è difficile batterci».

«Una stagione pazzesca – aggiunge Macchi – abbiamo vinto tutte le coppe tranne una, l’Europeo e ora il Mondiale: finiamo da n.1 del ranking, il livello espresso conferma che questi palcoscenici ci competono».

«Non sono contento perché abbiamo vinto di poco... – scherza il ct Vanni – hanno dimostrato il valore in una finale difficile, e tutti e quattro, aiutandosi a fondo pedana. Vittoria di carattere».

Niente da fare invece per le spadiste campionesse olimpiche che restano fuori dal podio. L’Italia del ct Dario Chiadò (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk) non riesce a conquistare il podio, battuta 37-31 dalla Corea nella finale per il terzo posto. A fermare la corsa verso le medaglie era stata la Francia, che in semifinale, nella rivincita dell’ultimo atto olimpico, si è imposta 45-32, andando poi a vincere il titolo iridato.