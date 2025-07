Atletica: 16enne giapponese corre i 100 metri in 10 secondi netti

Non solo l’australiano Gout Gout tra gli uomini e l’italiana Kelly Doualla tra le donne: la nuova generazione degli sprinter dell’atletica va veloce, e a confermarlo è il 16enne giapponese Sorato Shimizu, che ha corso i 100 metri in 10 netti. L’exploit è avvenuto nel corso di un meeting dei liceali giapponesi, a Hiroshima. Studente dell’High School Seyro nella prefettura di Ishikawa Prefecture, nato l’8 febbraio del 2009, Shimizu aveva corso finora in 10.19 i 100, piazzandosi al 377/o posto del ranking di World Athletics. Ieri, nella gara studentesca, l’exploit: la partenza non brillantissima, l’accelerazione rapida, il vantaggio immediato su tutti i concorrenti, il boato del pubblico quando al traguardo (con un vento favorevole di +1.7) il cronometro ha fatto segnare 10 secondi, gli avversari increduli a guardare Shimizu. Si stratta della miglior prestazione mondiale all time Under 18 (la federazione mondiale non riconosce un primato sotto i diciotto anni), e migliora il 10.06 fissato nel 2023 dall’americano Christian Miller e dal thailandese Puripol Boonson. Il tempo di Shimizu, quinta miglior prestazione di sempre per uno sprinter giapponese, vale come tempo minimo per i Mondiali in programma a settembre, e ora potrebbe essere convocato per la staffetta.