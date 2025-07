Italia da record ai Mondiali di nuoto, argento nella 4x100 e brivido Martinenghi: squalificato e poi... riammesso

I Mondiali di nuoto in corsia a Singapore si aprono con l'Italia protagonista grazie a uno splendido argento nella 4x100 maschile, firmato da D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo. Gli azzurri, secondi dietro all’Australia, hanno nuotato in 3'09"58, stabilendo il nuovo record italiano e confermandosi sul podio in tutti i grandi eventi dal 2021.

Meno fortunata la staffetta femminile composta da Curtis, Menicucci, Tarantino e Morini: terze fino alle ultime due vasche, le azzurre hanno ceduto nel finale chiudendo al settimo posto. Anche per loro, però, è arrivato un record italiano con il tempo di 3'35"18. L’oro è andato all’Australia, seguita da Stati Uniti e Olanda.

In finale anche Marco De Tullio, sesto. Nelle semifinali si sono qualificati gli olimpionici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. Proprio Martinenghi ha vissuto un momento di tensione: inizialmente squalificato nei 100 rana per una presunta gambata irregolare a delfino, è stato poi riammesso dopo la revisione video che ha smentito l’errore arbitrale. Aveva ottenuto il secondo tempo in 58"62, alle spalle del cinese Qin Haiyang (58"24).