Nuoto, Italia protagonista ai Mondiali di Singapore: Ceccon bronzo nei 50 farfalla, Martinenghi d'argento nei 100 rana

Ad ammettere la partenza non perfetta, è lo stesso nuotatore di Schio delle Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina. «Sono entrato in acqua un pò storto e non sono stato perfetto - ha detto Ceccon -. Mi dispiace perchè la condizione c'è e avrei potuto vincere l’oro. Sarebbe stato possibile se il calendario fosse stato invertito, prima la finale dei 50 farfalla e poi la semifinale dei 100 dorso. Sono comunque felice perchè mi sento bene in acqua, credo si sia visto».

Martinenghi argento nei 100 rana

Nicolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 100 rana dei Campionati mondiali di nuoto di Singapore. L’azzurro campione olimpico in carica della distanza era al comando ai 50 metri e a metà della vasca di ritorno è stato superato dal cinese Haiyang Qin.

Sesta medaglia iridata individuale per Martinenghi. 'Tetè, come viene soprannominato, ha concluso in 58"58 dopo essere transitato a metà gara, davanti a tutti, in 26"90. Campione del mondo si è laureato il cinese Haiyang Qin che ha comunque dovuto faticare nella seconda vasca per avere la meglio dell’italiano per poi vincere in 58"23. Bronzo al collo di Denis Petrashov (58"88), prima storica medaglia mondiale del Kirghizistan. Quinto a due decimi dal podio l’azzurro Ludovico Blu Art Viberti (59"08). Per Nicolò Martinenghi è il terzo argento consecutivo dopo Fukuoka 2023 e Doha 2024, e la quarta medaglia aggiungendo l’oro di Budapest 2022.