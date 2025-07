Atp 1000 Toronto, Musetti ok all'esordio: battuto Duckworth in due set. Paolini ko

Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel "National Bank Open Presented by Rogers", l’Atp Masters 1000 in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. L’azzurro, numero 10 del mondo e terza testa di serie del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei 32esimi di finale l'australiano James Duckworth, numero 106 del ranking Atp, Ai sedicesimi di finale Musetti sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, 34 del mondo e 26esima forza del tabellone, oggi vincitore contro il cileno Tomas Barrios Vera per 7-6 (7) 6-3.

Crisi Paolini: la toscana eliminata al primo turno a Toronto

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel "National Bank Open Presented by Rogers", il Wta 1000 in scena sui campi in cemento di Montreal, in Canada. L’azzurra, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arresa nei 32esimi di finale contro la giapponese Aoi Ito, 110 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 2-6 7-5 7-6 (5). La toscana ha sciupato un match-ball nel secondo parziale, sul 5-4 in suo favore, prima di crollare nel terzo set. Nella frazione decisiva Paolini ha ritrovato parte del suo tennis quando era sotto nel punteggio per 4-3: ha portato quindi il match al tie break ma qui ha ceduto per 7-5 di fronte alla più regolare giocatirce asiatica. Altri risultati. Trentaduesimi di finale: Mirra Andreeva (Rus, 4) b. Bianca Vanessa Andreescu (Can) pr; Marta Kostyuk (Ukr, 24) b. Marketa Vondrousova (Cze) 2-6 6-3 6-2; Jaqueline Cristian (Rou) b. Linda Noskova (Cze, 20) 6-3 6-4; Daria Kasatkina (Aus, 15) b. Anna Blinkova (Rus) 6-1 6-4; Emma Navarro (Usa, 8) b. Rebecca Marino (Can) 6-1 6-2; Dayana Yastremska (Ukr, 30) b. Camila Osorio (Col) 3-6 7-6 (5) 6-2.