Tuffi: Pellacani-Santoro campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri

Impresa nell’impresa per l’Italia dei tuffi capace, con Santoro e Pellacani, di vincere l’oro iridato e di lasciare solo il bronzo alla Cina, Nazione che da oltre vent'anni è potenza assoluta nei tuffi. Santoro e Pellacani hanno preceduto di appena 87 centesimi di punto gli australiani Cassiel Rousseau-Maddison Keeney e di 2.43 i cinesi Li Yajie e Cheng Zilong. L’Italia nei tuffi non aveva mai vinto un titolo mondiale nel sincro. Nella storia dei Mondiali iniziata a Belgrado nel 1973, solo due tuffatori italiani erano riusciti a vincere l’oro iridato, Klaus Dibiasi nella piattaforma sia a Belgrado 1973 che a Cali 1975, e Tania Cagnotto (oggi vicepresidente della Fin) nel trampolino da un metro a Kazan 2015.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i nuovi campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri. La coppia azzurra nella finale di Singapore ha ottenuto 308.13 punti. In questa specialità dei tuffi l’Italia non aveva mai conquistato la medaglia d’oro iridata.

«Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta - il commento a caldo di Chiara Pellacani all’oro mondiale appena conquistato - Il prossimo obiettivo è la prova individuale. Domani riposo, poi provo a concentrarmi sulla prova individuale perché ambiscono a ottenere un buon risultato». «Sono così tante emozioni tutte insieme che non riesco a ordinarle, ho un mare dentro - sottolinea Matteo Santoro - C'è felicità, anche paura perché non pensavamo di vincere. Sono molto contento di raggiungere Chiara. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza. Sarà come andare in un’altra casa perché io e Chiara ci conosciamo da quando siamo piccolissimi; le nostre famiglie sono amici, facciamo le vacanze insieme, dunque è tutto naturale».