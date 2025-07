Atp Toronto, buone notizie per l’Italia: Sonego e Cobolli. Ko solo Gigante

Nella giornata di ieri i colori azzurri hanno trovato motivi di soddisfazione al Masters 1000 di Toronto: Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno conquistato brillanti successi, mentre Matteo Gigante è stato battuto al secondo turno da un avversario emergente.

Sonego comanda e avanza

Lo azzurro Lorenzo Sonego (testa di serie n. 28) ha superato con autorità il cinese Yunchaokete Bu col punteggio di 6‑1, 6‑4, assicurandosi così l’accesso al terzo turno. Al prossimo turno lo attende il russo Andrey Rublev, quarto favorito del tabellone, in un confronto che si annuncia molto impegnativo

Cobolli regola Galarneau in rimonta

Ottimo avvio di torneo anche per Flavio Cobolli, testa di serie n. 13, che ha avuto la meglio su Alexis Galarneau, wild-card locale, dopo una battaglia in tre set: 6‑4, 5‑7, 6‑4. Un successo ottenuto con equilibrio e determinazione, che gli consegna l’accesso al terzo turno in un momento di crescita costante per il giovane italiano.