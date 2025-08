Atp Toronto, dopo Arnaldi saluta il torneo anche Sonego: Rublev vince in rimonta

Lorenzo Sonego esce di scena al terzo turno del "National Bank Open", sesto Masters 1000 stagionale, che si gioca sul cemento di Toronto. L’azzurro, numero 38 al mondo e 28esima testa di serie, è stato battuto in rimonta da Andrey Rublev (n.11 Atp) col punteggio di 5-7 6-4 6-3. Agli ottavi di finale il russo dovrà vedersela con Alejandro Davidovich Fokina, che si è imposto in due set su Jakub Mensik col punteggio di 6-2 6-4. Altri risultati: 3^ turno Lehecka (Cze) b. Fils (Fra) 3-6 6-3 6-4.

L'altro italiano ko

Quasi tre ore di un tennis solido non sono state sufficienti a Matteo Arnaldi per rovesciare il pronostico e battere il numero 1 del tabellone, Alexander Zverev. La sfida ha premiato il tedesco, vittorioso in rimonta per 6-7 6-3 6-2 in 2 ore e 46 minuti di gioco.