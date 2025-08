Mondiali di nuoto, Sara Curtis e quei ‘record nigeriani’: “Frasi del genere mi fanno ribrezzo”

«Alcuni scrivono che i miei record italiani in realtà sono nigeriani, sono frasi che mi fanno ribrezzo. Questi signori dovrebbero sfogliarsi la Costituzione, sapere che tra i requisiti per avere la cittadinanza c'è quello di avere almeno un genitore italiano. Mio papà è italiano, mia mamma è nata in Nigeria dove io non sono mai stata, ma un giorno ci andrò. Essere nata da due culture diverse è il mio grande arricchimento». Parole dure ma soprattutto decise quelle di Sara Curtis al termine della finale dei 100 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Singapore. Sara, 18 anni, era la più giovane finalista dei 100 sl. Nata il 19 agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, è figlia di un padre piemontese (Vincenzo) e una madre nigeriana (Helen), e già da alcune stagioni ha conquistato il pubblico con il suo sorriso contagioso e un talento cristallino. Ora le sue origini sono finite nel mirino degli haters.