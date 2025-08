L’Italia trionfa agli Europei di sitting volley: battuta l’Olanda in finale, oro grazie alla calabrese Raffaela Battaglia

Un’altra impresa per la nazionale femminile di sitting volley, che ha conquistato il titolo europeo a Gyor, in Ungheria, superando l’Olanda con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-14) nella finale. Per l’Italia si tratta del secondo oro consecutivo, dopo quello ottenuto nel 2023 a Caorle.

Un successo costruito attraverso un percorso impeccabile: sette vittorie su sette incontri e nessun set perso. Dopo aver dominato la fase a gironi contro Croazia, Olanda, Francia e Germania, le azzurre hanno eliminato Ungheria e Ucraina rispettivamente nei quarti e in semifinale, prima di imporsi nella finalissima.

Tra le protagoniste assolute anche Raffaela Battaglia, originaria di Villa San Giovanni, autrice di 11 punti nella partita decisiva. La calabrese ha dato un contributo fondamentale alla vittoria con precisione e continuità, confermandosi uno dei punti di forza della squadra guidata da Pasquale D’Aniello.

Per la nazionale italiana si tratta della quarta medaglia europea consecutiva: dopo gli argenti del 2019 e 2021, sono arrivati due ori di fila. Un traguardo che conferma la crescita e la solidità del progetto paralimpico italiano nel sitting volley, grazie anche all’impegno della Fipav.