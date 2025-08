Volleyball Nations League, storica finale per l'Italia: battuta la Slovenia 3-1. 12 punti per il calabrese Lavia

Per la prima volta nella storia l’Italia della pallavolo maschile salirà sul podio della Volleyball Nations League. Oggi gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia per 3 a 1 (set: 25-22; 22-25; 25-21; 25-18) nella semifinale delle Finals che si stanno svolgendo al 'Beilun Sport and Arts Centrè di Ningbo in Cina.

Dodici i punti realizzati dallo schiacciatore calabrese Daniele Lavia. L’Italia maschile nelle precedenti sei edizioni della Vnl non era mai salita sul podio. Per gli azzurri è la dodicesima vittoria in questa Nations League (10 nella fase intercontinentale su 12 partite). Domani alle ore 13 italiane l’Italia affronterà la vincente della seconda semifinale (oggi ore 13) tra Brasile e Polonia.