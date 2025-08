Dentro il disastro Ferrari, dopo Hamilton si sfoga Leclerc: “Chance sprecara in Ungheria, non mi arrivavano le informazioni”

«In macchina non avevo tutte le informazioni, ma abbiamo avuto un problema al telaio. Da quel momento in poi sono stato un passeggero. Sono cose da non credere, è molto frustrante. Di questa prima parte della stagione non salvo niente». Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo il quarto posto con la Ferrari nel Gp d’Ungheria nel quale è partito dalla pole position.

«Il primo stint avevano tutto sotto controllo, un po' di degradazione rispetto alle McLaren però eravamo veloci. Nel secondo veloci pure, poi dopo abbiamo perso completamente il nostro passo», aggiunge il ferrarista «Sono veramente deluso perché quando c'è una opportunità, va presa. Pe adesso è quello che mi rimane di questa prima parte della stagione.

Ci sono stati dei passi avanti, sono contento per i passi avanti ma in giornate così è difficile vedere positivo», conclude il monegasco.