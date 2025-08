Pallavolo, Italia sconfitta dalla Polonia nella finale di Nations League

L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia nella finale della Volleyball Nations League maschile 2025. Al 'Beilun Sport and Arts Centre' di Ningbo in Cina, gli azzurri hanno perso per 3 a 0 (set: 25-22; 25-19, 25-14). Per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi la soddisfazione di aver vinto la medaglia d’argento, primo podio in questa manifestazione nata nel 2018 quando prese il posto della World League.

Gli azzurri, capitanati da Simone Giannelli e guidati in panchina da Ferdinando De Giorgi, a Ningbo sono saliti sul secondo gradino del podio al termine di un percorso lungo iniziato l’11 giugno a Quebec City, in Canada, proseguito a Chicago e a Lubiana, e terminato con lo storico argento. Oro alla Polonia, il secondo dopo quello del 2023. Dal 2018 ad oggi solo altre due Nazioni hanno vinto due volte, Russia nelle prime due edizioni e Francia nel 2022 e 2024.Gli azzurri non sono riusciti a ripetere le ottime prestazioni offerte contro Cuba nei quarti e Slovenia in semifinale. I polacchi sin dal primo set hanno dimostrato superiorità.