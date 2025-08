Miriam Metwally, la prima pallavolista con il velo nella Serie A1 italiana: giocherà a Busto Arsizio

La prima pallavolista velata del massimo campionato italiano si chiama Mariam Metwally e vestirà i colori biancorossi di Busto Arsizio. Il club lombardo ha infatti annunciato l’ingaggio della schiacciatrice nazionale egiziana, nuovo rinforzo per la prossima stagione. Con l’arrivo di Metwally la squadra diventa mondiale, potendo contare su atlete provenienti da quattro continenti: Europa, Asia, America e ora anche Africa. Classe 1999, Metwally ha conquistato 7 titoli del campionato africano. La squadra guidata da Enrico Barbolini «sarà un vero melting pot di esperienze, provenienze e visioni del mondo diverse», scrive il club che per bocca del presidente Giuseppe Pirola sottolinea come «la diversità culturale sia una risorsa straordinaria».

Metwally guarda alla sua nuova stagione come una grande affermazione della sua carriera: la Serie A1 e i mondiali al via il 22 agosto a cui parteciperà con il suo Egitto. «Trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA è il passo più importante della mia carriera - le parole della pallavolista -. Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida». Prima di cominciare l’avventura italiana - a Busto Arsizio si aggregherà dopo il torneo iridato - c'è la sfida con la nazionale. «E' un grande onore rappresentare il mio Paese su un palcoscenico così importante. Abbiamo lavorato duramente per prepararci e non vedo l’ora di competere contro le migliori squadre del mondo».