Primo turno Cincinnati, Sinner sul velluto contro Galan. Musetti, così non va: l'azzurro perde contro Bonzi

Il Masters 1000 di Cincinnati è entrato nel vivo con l’ingresso in campo di Jannik Sinner, campione uscente del torneo e n.1 al mondo. L’azzurro, all’esordio contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.144 Atp), ha avuto vita facile conquistando l’accesso al terzo turno con un netto 6-1, 6-1 in un’ora di gioco dominata. «Non sapevo cosa aspettarmi all’esordio, quindi sono molto contento – ha detto Sinner –. Qui non è facile giocare, la superficie è molto veloce, il caldo si sente e le condizioni in generale sono dure, ma il servizio ha funzionato bene e per me tutto è andato nella giusta direzione». Quella di oggi è la 22ª vittoria consecutiva sul cemento per l’altoatesino, da quando a settembre fu sconfitto da Carlos Alcaraz in finale a Pechino. L’Italtennis registra invece l’eliminazione immediata di Lorenzo Musetti, secondo miglior azzurro per ranking, che in quasi tre ore di lotta sotto il caldo e l’umidità è stato battuto dal francese Benjamin Bonzi al tie-break del terzo set. È il secondo italiano, dopo Matteo Arnaldi ieri, ad arrendersi al n.63 del mondo. Nella notte italiana era uscito di scena anche Mattia Bellucci, all’esordio nel torneo, sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur con un doppio 6-7. Musetti, n.10 al mondo, cercava continuità dopo un mese difficile tra uscite anticipate a Wimbledon, Washington e Toronto, ma contro Bonzi ha ceduto 7-5, 4-6, 6-7 dopo oltre due ore e tre quarti, con il francese capace di piazzare il mini-break decisivo sul 4-4 del tie-break e chiudere con due servizi vincenti. Tra le altre partite, il norvegese Casper Ruud (n.13) è stato eliminato dal francese Arthur Rinderknech (6-7, 6-4, 6-2), mentre il danese Holger Rune (n.9) ha battuto il russo Safiullin volando al terzo turno. Per Sinner, intanto, è arrivata la conferma della partecipazione per il terzo anno di fila al China Open (Atp 500), in programma a Pechino dal 25 settembre. Gli organizzatori hanno diffuso un video in cui il n.1 al mondo conferma la sua presenza: a Pechino vanta nove vittorie e una sola sconfitta, avendo vinto l’edizione 2023 contro Daniil Medvedev e perso la finale 2024 con Alcaraz. Proprio di Sinner e dello spagnolo ha parlato Medvedev in un’intervista all’Atp: «Jannik e Carlos stanno giocando in modo incredibile, sono i primi due al momento, ma mai sottovalutare un terzo che arriverà a sfidarli». Il russo ha ricordato come, quando Roger Federer e Rafael Nadal dominavano il circuito, «tutti pensavano che si sarebbero divisi tutti gli Slam, ma poco più tardi è arrivato quel tennista serbo e ne ha vinti più di loro», chiaro riferimento a Novak Djokovic.