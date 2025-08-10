Cincinnati, bilancio azzurro in chiaroscuro: Cobolli ko, avanza Sonego

Dopo la vittoria di Jannik Sinner e la sconfitta di Lorenzo Musetti, nella notte al Master 1000 di Cincinnati sono scesi in campo Flavio Cobolli (numero 15 del seeding) e Lorenzo Sonego (numero 31 del tabellone). Quest’ultimo si è imposto per 6-4 7-6 contro il belga Zizou Bergs, mentre il romano è stato sconfitto dal francese Terence Atmane per 4-6 6-3 6-7. Ai sedicesimi di finale ad aspettare Sonego è lo scoglio Taylor Fritz, numero 4 del mondo, Sinner invece se la vedrà con il canadese Diallo.