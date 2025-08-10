Terribile coincidenza in Giappone, due pugili muoiono in match diversi a Tokyo

Due pugili giapponesi sono morti per le ferite riportate in due diversi incontri a Tokyo, secondo quanto riportato dalle autorità. Il peso superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, si sono affrontati la stessa sera del 2 agosto alla Korakuen Hall di Tokyo.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale dove sono stati sottoposti a un intervento chirurgico al cervello. Kotari ha pareggiato dopo 12 round contro il connazionale Yamato Hata, perdendo conoscenza poco dopo. E’ morto la notte dell’8 agosto, come riportato sabato sera sul sito web della sua palestra, M.T. Boxing. L’incontro di Urakawa contro Yoji Saito è stato interrotto all’ottavo e ultimo round, e l’atleta «è tragicamente deceduto a causa delle ferite riportate nel combattimento», ha dichiarato la World Boxing Organization su Instagram. Urakawa è morto nella notte, secondo i media locali.