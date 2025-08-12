Luis Enrique: "Donnarumma fuori dal Psg? Io responsabile al 100% di questa scelta"

«Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita». Così Luis Enrique, tecnico del Psg, dai microfoni di Sky Sport, spiega la decisione di mettere fuori squadra Gigio Donnarumma, nonostante quanto di buono abbia fatto questo giocatore nella scorsa stagione.

Ma domani giocherà Chevalier? «Vediamo, c'è anche Safonov». «Sono opzioni su cui lavoriamo con uno sguardo verso il futuro», dice ancora Luis Enrique a Sky, a proposito di chi giocherà domani tra i pali del Psg. «È evidente che tutti siamo responsabili per poter raggiungere ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione - continua il tecnico -. I giocatori hanno dovuto fare diversi sacrifici, lo scorso anno nessuno credeva in noi, mentre quest’anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere».