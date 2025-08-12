Monica Seles è malata: "Convivo con la miastenia gravis". La diagnosi 3 anni fa, "fatico anche ad asciugarmi i capelli"

«Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c'era qualcosa che non andava». L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le é stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza.

Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che riportano l’intervista all’ex campionessa, ed è più comune nelle donne di età inferiore ai 40 anni e negli uomini di età superiore ai 60 anni. Seles, 51 anni, racconta di aver notato i primi sintomi quando giocava con altre persone e di aver visto due palline arrivare verso di lei invece di una. La vincitrice di nove titoli dello Slam e a lungo n.1 al mondo si é quindi rivolta a un neurologo avendo notato anche debolezza a braccia ("anche solo asciugarmi i capelli è diventato molto difficile") e gambe. «Ho dovuto, in termini tennistici, resettare diverse volte. La prima quando sono arrivata negli Stati Uniti (dalla Jugoslavia, ndr): non parlavo la lingua e ho lasciato la mia famiglia.