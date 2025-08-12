Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Paolini vola agli ottavi di Cincinnati: battuta Krueger in due set. Avanza anche Nardi

Paolini vola agli ottavi di Cincinnati: battuta Krueger in due set. Avanza anche Nardi

epa11697981 Jasmine Paolini of Italy in action against Elena Rybakina of Kazakhstan during a WTA Finals group stage match in Riyadh, Saudi Arabia, 02 November 2024. EPA/Marcin Cholewinski POLAND OUT

Jasmine Paolini è approdata agli ottavi del 'Cincinnati Open' (WTA 1000) grazie al successo in due set sulla statunitense Ashlyn Krueger (numero 35 del ranking). Dopo una interruzione di un’ora causata dalla pioggia quando l’incontro era appena iniziato, l’azzurra ha vinto al tie break un primo set molto combattuto e nel quale si era trovata avanti 4-2. Senza storia il secondo, dominato da Paolini fino al 6-1 finale.

Avanza anche Luca Nardi. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, ha battuto il ceco Jakub Mensik, 16esima forza del tabellone e numero 17 del ranking internazionale, costretto al ritiro, per problemi fisici, sul punteggio di 6-2 2-1 in favore dell’azzurro. Agli ottavi di finale Nardi sfiderà il vincente del match fra Carlos Alcaraz e Hamad Medjedovic.

