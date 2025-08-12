Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Tennis: Cincinnati, Sinner batte Diallo 6-2 7-6 e va agli ottavi. Sonego eliminato da Fritz in due set

Tennis: Cincinnati, Sinner batte Diallo 6-2 7-6 e va agli ottavi. Sonego eliminato da Fritz in due set

di

Jannik Sinner ha battuto Gabriel Diallo per 6-2, 7-6 al torneo Masters 1000 di Cincinnati in un’ora e 52 minuti di gioco e si aggiudica gli ottavi di finale.

Dopo circa 75 minuti di interruzione del match a causa di un blackout dovuto all’incendio di una centralina elettrica, lo statunitense Taylor Fritz ha battuto al terzo turno Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 7-5 in poco più di due ore di gioco. L’azzurro, numero 36 del ranking mondiale, è stato eliminato dall’americano, numero 4 del mondo.

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province