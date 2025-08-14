Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Jacobs e Berrettini, che incubi: l'olimpionico salta la Diamond League, il tennista azzurro non sarà agli Us Open

Jacobs e Berrettini, che incubi: l'olimpionico salta la Diamond League, il tennista azzurro non sarà agli Us Open

di

Settimana difficile per lo sport azzurro, con due campioni fermi ai box. Marcell Jacobs dovrà rinunciare alle prossime tappe della Diamond League di Losanna e Bruxelles a causa di una lesione muscolare di lieve entità accusata in allenamento. Il velocista, sottoposto ad accertamenti dalla Fidal a Roma, punta comunque a recuperare in tempo per i Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre.
Stop forzato anche per Matteo Berrettini, che ha ufficializzato il ritiro dall’US Open. Il tennista romano paga ancora le conseguenze di un infortunio all’obliquo, già responsabile del forfait a Roland Garros e Wimbledon. Per lui la stagione resta in bilico, con tempi di recupero da definire.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province