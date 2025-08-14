Sinner impietoso! Regola Auger-Aliassime (6-0/6-3) e vola ai quarti dell'Atp di Cincinnati

Non c'è scampo contro questo Jannik Sinner! Per informazioni chiedere al canadese Felix Auger-Aliassime, battuto senza patire dal numero uno del tennis mondiale. Dopo un devastante 6-0 rifilato nel primo parziale, il campione azzurro ha tirato un po' il fiato concedendo una piccola fuga all'avversario (0-2), salvo poi rientrare in versione schiacciasassi e inanellare altri 6 game di file, chiudendo la pratica dopo aver lasciato appena quei due game ad Auger-Aliassime.
Sempre nel tabellone maschile, qualche ora prima, l'Italia era rimasta orfana di Luca Nardi, che ha interrotto il suo percorso glorioso contro l'antagonista numero uno di Sinner, Carlos Alcaraz, vittorioso nettamente per 6-1/6-4.
Tra le donne, bilancio in chiaroscuro: ko Lucia Bronzetti contro Gauff (6-2/6-4 per la statunitense), ma semaforo verde per la rediviva Jasmine Paolini, vittoriosa 6-1-/6-2 contro la Kreicikova.
