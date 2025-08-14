Tennis: a Cincinnati Sinner batte Mannarino e va ai quarti: affronterà Auger-Aliassime

Il numero uno del mondo batte Adrian Mannarino e passa ai quarti di finale del «Cincinnati Open». Sinner ha dominato il francese, autore di una bella prova di resistenza, per 6-4, 7-6 (7/4) negli ottavi di finale del Masters 1000. Per il tennista altoatesino è la quarta vittoria in altrettanti incontri contro il 37enne d'oltralpe, numero 89 al mondo. Sinner, detentore del titolo, ha ottenuto la sua 24ma vittoria consecutiva sul cemento.

Mannarino ha ceduto il servizio nel terzo game del primo set, senza riuscire a mettere in difficoltà l’italiano sui suoi servizi. Il secondo set è stato caratterizzato da una lunga interruzione, di quasi tre ore, a causa della pioggia. Al ritorno in campo, entrambi i giocatori hanno mantenuto il servizio fino al decimo game, quando Sinner è riuscito a strappare il servizio al francese al suo quarto break point. Servendo per il match sul 6-5, Sinner ha condotto per 30-0, ma ha visto il francese segnare i quattro punti successivi, l’ultimo dei quali con un magnifico ritorno incrociato corto, strappando il tie-break. Mannarino ha poi commesso troppi errori e Sinner ha realizzato diversi ace (tre, di cui gli ultimi due punti), consentendo all’italiano di imporsi in 1 ora e 51 di gioco.