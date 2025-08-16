Lo Us Open in chiaro su Super Tennis con la novità del doppio misto. Mentre Sinner tenterà il bis

Lo US Open in diretta, in chiaro e gratis su SuperTennis Tv, il canale della Federazione italiana tennis e padel. Le telecamere dell’emittente si accenderanno sui campi del Billie Jean King National Tennis Center lunedì 18 agosto per i match dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile; il 19 e il 20 agosto, ecco la grande novità, il nuovo torneo di doppio misto spalmato su due giorni che vede al via 16 coppie stellari, con almeno otto campioni Slam tra i protagonisti. Annunciati al momento Musetti / Paolini, Alcaraz / Raducanu, Djokovic / Danilovic, Swiatek / Ruud, Zverev / Bencic, Medvedev / Andreeva, Pegula / Draper, Keys / Tiafoe, Rybakina / Fritz, Rune / Anisimova, Shelton / Townsend, Venus Williams / Opelka, oltre ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. Il 'nuovo mistò rappresenta il miglior preludio possibile all’inizio dei match dei tabelloni principali in programma dal 24 agosto al 7 settembre.

Il torneo sarà trasmesso su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma Ott SupertenniX (gratuita per i tesserati Fitp, 1,99 euro/mese per i non tesserati). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi.