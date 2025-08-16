Lo Us Open in chiaro su Super Tennis con la novità del doppio misto. Mentre Sinner tenterà il bis

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Lo US Open in diretta, in chiaro e gratis su SuperTennis Tv, il canale della Federazione italiana tennis e padel. Le telecamere dell’emittente si accenderanno sui campi del Billie Jean King National Tennis Center lunedì 18 agosto per i match dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile; il 19 e il 20 agosto, ecco la grande novità, il nuovo torneo di doppio misto spalmato su due giorni che vede al via 16 coppie stellari, con almeno otto campioni Slam tra i protagonisti. Annunciati al momento Musetti / Paolini, Alcaraz / Raducanu, Djokovic / Danilovic, Swiatek / Ruud, Zverev / Bencic, Medvedev / Andreeva, Pegula / Draper, Keys / Tiafoe, Rybakina / Fritz, Rune / Anisimova, Shelton / Townsend, Venus Williams / Opelka, oltre ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. Il 'nuovo mistò rappresenta il miglior preludio possibile all’inizio dei match dei tabelloni principali in programma dal 24 agosto al 7 settembre.
Il torneo sarà trasmesso su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma Ott SupertenniX (gratuita per i tesserati Fitp, 1,99 euro/mese per i non tesserati). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi.

