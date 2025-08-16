Sinner nel giorno del compleanno spazza via anche la rivelazione di Cincinnati, battuto Arthur Atmane 7-6/6-2

Arthur Atmane arrivava alla sfida con Jannik Sinner (oggi 24 anni) dopo un percorso brillante: aveva eliminato nell’ordine Fritz, Rune, Fonseca e Cobolli, mostrando talento, fantasia e un braccio mancino capace di colpi rapidi e spettacolari. Qualità che, insieme al carisma in campo, gli garantiranno sicuramente l’attenzione degli sponsor.

Ma contro Sinner, oggi, non è bastato. L’azzurro ha confermato di essere “di un’altra categoria”, capace di alzare il livello nei momenti chiave fino a toccare vertici che, per chi lo osserva, sembrano irraggiungibili. Il punteggio (7-6, 6-2) racconta una partita equilibrata solo nel primo set, quando Atmane ha provato a reggere il ritmo e a sfruttare la sua varietà di gioco.

Nel tie-break, però, Sinner ha mostrato la sua consueta freddezza, spingendo sull’acceleratore e lasciando pochi margini all’avversario. Nel secondo set, l’altoatesino ha preso il largo, dominando gli scambi e gestendo ogni situazione con la sicurezza di chi sa di poter contare su un tennis quasi perfetto.