Milan bene in Coppa Italia: Leao segna ma preoccupa per un infortunio. Avanti anche Parma e Pisa

Milan ai 16esimi di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri, a San Siro, ha battuto 2-0 il Bari nel match valido per i 32esimi di finale. Di Leao, al 14' e Pulisic, al 3' della ripresa, le reti che hanno deciso la partita. Ai 16esimi il Milan affronterà il Lecce che ha eliminato la Juve Stabia (2-0). E’ durata però solo 17 minuti la partita dell’attaccante portoghese, in gol al 14° e costretto a lasciare il campo tre minuti più tardi. Il giocatore ha sentito indurire il polpaccio ed è stato sostituito da Gimenez sul risultato di 1-0 maturato grazie a un suo gol. Le condizioni di Leao verranno valutate nei prossimi giorni.

Le altre partite

Il Frosinone si é guadagnato l'accesso ai 16mi di Coppa Italia andando a vincere 1-0 in casa del Monza. Autore della rete che ha deciso il match il georgiano Giorgi Kvernadze, al secondo minuto di recupero. Nel prossimo turno il Frosinone riceverà il Cagliari. Buona la "prima" ufficiale per il Parma di Carlos Cuesta. I crociati, infatti, hanno battuto 2-0 il Pescara nel match disputato al Tardini e valido per i 32esimi di Coppa Italia. Decisiva la doppietta di Mateo Pellegrino, in gol al 47° e al 65°. Ai 16esimi il Parma affronterà la vincente del derby ligure Spezia-Sampdoria. Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Gilardino, neopromossa in A, si è imposta ai calci da rigore in casa del Cesena, formazione che milita nel campionato di Serie B. I tempi regolamentari si sono chiusi sullo 0-0 e con i nerazzurri che hanno terminato la gara in 10 per l’espulsione di Calabresi all’89°. Poi i calci di rigore, con Semper protagonista di 4 parate su 5 tiri dal dischetto dei bianconeri, mentre il Pisa ha realizzato 2 rigori su 5 (con Cuadrado e Nzola). Ai 16esimi la squadra di Gilardino affronterà la vincente di Torino-Modena, in programma domani.