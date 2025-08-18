Finale-choc a Cincinnati, Sinner sta male e si ritira sullo 0-5. Lo spagnolo vince il Master 1000 americano

L’epilogo che non ti aspetti. La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dura appena 23 minuti, con l’altoatesino che si ritira quando era sotto 5-0 contro lo spagnolo per un malessere. La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l’abbandono del suo rivale: "Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi", le parole dell’altoatesino quando ha comunicato il ritiro.

Subito Alcaraz si è avvicinato all’avversario per consolarlo, a conferma che al di là della rivalità tra i due c'è grande rispetto, e poi, sulla telecamera ha scritto "Sorry Jannik". Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale di Cincinnati. Che Sinner fosse in difficoltà lo si è capito dal primo game: l'inizio del match è subito complicato per l’altoatesino che subisce il break al primo game e poi va sotto 2-0 complici anche una serie di errori gratuiti dell’altoatesino apparso in difficoltà. Ne approfitta lo spagnolo che strappa nuovamente il servizio e si porta sul 3-0. L’inerzia del primo set è tutta a favore dello spagnolo che si porta agevolmente sul 4-0 con un Sinner sempre in ombra e in difficoltà dal punto di vista fisico. Alcaraz va sul 5-0 ma a preoccuapre sono le condizioni del numero uno al mondo che infatti al cambio di campo decide di ritirarsi.