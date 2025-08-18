Lukaku, strappo alla coscia sinistra. Rischio 4-5 mesi di stop

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per l’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. E’ questa la diagnosi formulata al termine degli esami strumentali cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, il 14 agosto a Castel di Sangro, al termine del ritiro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica. In caso di operazione dovrebbe stare fermo tra i 4 e i 5 mesi.

