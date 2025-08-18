Marco Belinelli dice stop, ufficiale il ritiro dal basket. È stato uno dei pochi azzurri a giocare in Nba

Con un post carico di emozione, Marco Belinelli ha annunciato oggi il ritiro dal basket: «Ci ho messo il cuore, ogni briciolo di me stesso. Non è facile dire addio, ma è il momento. Ai più giovani lascio un sogno».

Classe 1986, originario di San Giovanni in Persiceto, Belinelli è stato il primo e unico italiano a vincere un anello NBA, dopo una carriera venticinquennale tra Europa e Stati Uniti. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, ha indossato le maglie di diverse franchigie NBA, fino a diventare simbolo e ispirazione per intere generazioni di appassionati.

Con tre scudetti in Italia e una lunga esperienza internazionale, la sua storia sportiva e umana rimane quella di un predestinato che ha saputo trasformare un sogno in realtà.