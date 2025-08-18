Sinner-Alcaraz, la saga cambia palcoscenico: finalissima oggi a Cincinnati. Il bilancio sul veloce

È già una delle rivalità più affascinanti del tennis moderno, e ogni nuovo capitolo promette spettacolo.

Jannik Sinner (vittorioso in due set su Atmane con il punteggio di 7-6/6-2) e Carlos Alcaraz (che ha battuto Zverev 6-4/6-3) si ritrovano ancora una volta faccia a faccia, stavolta sul cemento dell’Ohio per la finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025.

Sarà la sesta sfida sul veloce tra i due giovani fenomeni, protagonisti di una saga destinata a segnare un’epoca.

Il primo incrocio su hard court risale al 18 marzo 2023, quando ad Indian Wells fu lo spagnolo ad avere la meglio in semifinale con un secco 7-6, 6-3.

Due settimane dopo, il 31 marzo, arrivò la rivincita: a Miami Sinner superò Alcaraz in tre set, 6-7, 6-4, 6-2, conquistandosi la finale poi vinta contro Medvedev.

La sfida tornò in Asia nell’autunno dello stesso anno, e a Pechino (3 ottobre 2023) fu ancora l’altoatesino a imporsi, stavolta in due set netti, 7-6, 6-1, con una prestazione di altissimo livello.

Nel 2024, però, il copione cambiò di nuovo: ad Indian Wells (16 marzo) fu Alcaraz a rimontare, imponendosi 1-6, 6-3, 6-2 e prenotando il titolo californiano. L’ultimo precedente, datato 2 ottobre 2024, vide i due contenders affrontarsi nella finale del China Open a Pechino: match combattuto, vinto da Alcaraz 7-5, 2-6, 6-3, che riportò in equilibrio la bilancia della rivalità. A Cincinnati l'ennesimo capitolo Cinque incontri, spettacolo assicurato, e un bilancio che al momento vede Alcaraz avanti 3-2 sul cemento. Quella di Cincinnati sarà dunque la sesta battaglia sul veloce, l’ennesima tappa di una rivalità che ha già regalato tennis celestiale e che promette di scrivere ancora molte pagine di storia.