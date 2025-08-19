Calcio: morto a Trieste Bruno Rocco, figlio del 'Paron' Nereo

Morto questa mattina a Trieste Bruno Rocco, figlio di 'paron' Nereo, storico allenatore del Milan e di altre squadre di serie A. Bruno Rocco aveva 85 anni. Il decesso è avvenuto in casa. Lascia la moglie, le figlie. Acanto a lui il fratello Tito.

Anche Bruno Rocco ha avuto un passato di calciatore e poi di dirigente della Triestina calcio. Appese le scarpette al chiodo si era dedicato alla storica macelleria di famiglia a Trieste. La notizia si è rapidamente diffusa in città questa mattina in città e tra sportivi e amici.