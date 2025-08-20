Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Cahill: Sinner ha avuto un virus, ora sta meglio

Cahill: Sinner ha avuto un virus, ora sta meglio

di

«Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz. Speriamo che possa colpire qualche palla, ora sta meglio e siamo fiduciosi». Il coach australiano Darren Cahill ha rassicurato i tifosi di Jannik Sinner, parlando a ESPN, spiegando le ragioni del forfait di lunedì in finale al Masters 1000 di Cincinnati e di conseguenza al torneo di doppio misto dello US Open.

Sinner è sulla via del recupero, ha aggiunto Cahill, e dovrebbe tornare in campo domani, giovedì. Sarà il giorno del sorteggio dei main draw, previsto per le 18 ora italiana. L’altoatesino, campione in carica e numero 1 del mondo, guida il gruppo di quattro italiani tra le teste di serie in singolare maschile, completato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In singolare femminile, tra le teste di serie c'è una sola azzurra, Jasmine Paolini.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province