Cahill: Sinner ha avuto un virus, ora sta meglio

«Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz. Speriamo che possa colpire qualche palla, ora sta meglio e siamo fiduciosi». Il coach australiano Darren Cahill ha rassicurato i tifosi di Jannik Sinner, parlando a ESPN, spiegando le ragioni del forfait di lunedì in finale al Masters 1000 di Cincinnati e di conseguenza al torneo di doppio misto dello US Open.

Sinner è sulla via del recupero, ha aggiunto Cahill, e dovrebbe tornare in campo domani, giovedì. Sarà il giorno del sorteggio dei main draw, previsto per le 18 ora italiana. L’altoatesino, campione in carica e numero 1 del mondo, guida il gruppo di quattro italiani tra le teste di serie in singolare maschile, completato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In singolare femminile, tra le teste di serie c'è una sola azzurra, Jasmine Paolini.