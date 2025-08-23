Pallavolo, infortunio in nazionale per Lavia: salterà i Mondiali

Grave infortunio in allenamento con la nazionale per lo schiacciatore dell’Italvolley Daniele Lavia. Dopo una caduta accidentale, secondo quanto rende noto la Fipav, il giocatore ha riportato «un trauma da schiacciamento alla mano destra». Immediatamente soccorso dallo staff sanitario azzurro, Lavia è stato poi sottoposto «ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito».

«Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza - riferisce il comunicato della Federvolley -, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona. L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato». Ciò vuol dire che l’azzurro non potrà prendere parte ai Mondiali nelle Filippine (12-28 settembre) per prepararsi ai quali Lavia era in raduno con la nazionale.