Juve, attacco stellare: reti di David e Vlahovic, Parma ko. Atalanta-Pisa finisce 1-1

David più Vlahovic, proprio come nell’amichevole contro l’Atalanta. Con il Parma, però, c'erano in palio i tre punti e la Juve non stecca: il 2-0 casalingo vale i primi tre punti e gli applausi di uno Stadium gremito, che prima fischia e poi osanna il serbo. L’unica macchia è l'espulsione di Cambiaso, protagonista di un colpo proibito a Lovik a 7' dalla fine con il risultato ancora in bilico. Tudor lancia il nuovo tridente con Conceicao e Yildiz a supporto di David, poi sorprende in fascia: né Joao Mario né Nico Gonzalez, è Kalulu ad essere allargato sulla destra e al fianco di Bremer e Kelly viene aggiunto Gatti. Cuesta parte con il 3-5-2 dove Almqvist-Pellegrino è il tandem d’attacco e la manovra a centrocampo è affidata a Bernabè. E i gialloblu del trentenne spagnolo dimostrano subito coraggio, creando la prima occasione al 4' con il destro di Lovik chiuso da Cambiaso. Il pericolo scuote la Juve, che risponde con un colpo di testa di Conceicao respinto da Suzuki. E’ divertente soltanto l’inizio di partita, poi bianconeri e gialloblu si annullano a vicenda e non si vedono più occasioni.

Lo Stadium si accende quando sui maxi-schermi viene inquadrato Lilian Thuram, seduto in tribuna proprio come l’altro ex Bonucci, e nel finale, con l’arbitro Marcenaro che ammonisce Tudor per proteste. I due allenatori non fanno cambi durante l’intervallo, la Juve rischia subito quando Almqvist sfugge a Gatti e serve Pellegrino, ma il suo tiro a botta sicura è respinto da Bremer in scivolata. Il sinistro di Gatti e il destro di Yildiz non inquadrano la porta di Suzuki per pochi centimetri, al 54' Conceicao colpisce Keita e il pallone va a sbattere sul palo. Nel momento di maggior pressione della Juve, Cuesta sostituisce Ordonez con Sorensen, mentre Tudor risponde lanciando Joao Mario e Koopmeiners al posto di Gatti e Locatelli. E gli attacchi vengono premiati al 59': Yildiz salta Mandela e mette in mezzo, David anticipa Circati e con una zampata battezza il suo esordio con un gol. Per gli ultimi dieci minuti entrano anche Vlahovic e Nico Gonzalez e succede di tutto: Cambiaso si fa espellere per un colpo proibito a Lovik, il Parma si scopre e l’attaccante serbo segna il raddoppio, trasformando i fischi ricevuti all’ingresso in campo in un’ovazione. Di Gregorio blinda la sua porta con un bell'intervento su Bernabè, dopo quattro minuti Tudor può esultare per i primi tre punti e per il primo clean-sheet della stagione. Ora l’obiettivo è vincere anche contro il Genoa per aspettare l’Inter a punteggio pieno dopo la pausa per le nazionali. Per Cuesta invece ci sarà l’Atalanta.

Atalanta-Pisa 1-1

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (43' st Kossounou sv), Hien 5.5, Djimsiti 5.5; Bellanova 5.5, De Roon 6, Pasalic 5.5 (26' st Ederson 6), Zalewski 6; De Ketelaere 5.5 (39' st Samardzic sv), Maldini 5.5 (26' st Kamaldeen 6); Scamacca 7 (27' st Krstovic 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Bonfanti. Allenatore: Juric 6.

PISA (3-5-2): Semper 6.5; Denoon 6 (33' st Calabresi 6), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5; Touré 7, Marin 7 (33' st Piccinini 6), Aebischer 6.5, Tramoni 6.5 (16' st Cuadrado 6), Angori 6.5; Moreo 6.5 (16' st Akinsanmiro 6), Meister 6.5 (9' st Nzola 5.5) In panchina: Nicolas, Scuffet, Leris, Hojholt, Buffon, Maucci, Mbambi, Durmush. Allenatore: Gilardino 6.5.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6. RETI: 26' pt autogol Hien; 5' st Scamacca. NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 22mila circa. Ammoniti: Maldini, Kamaldeen, Juric. Angoli: 10-4 per l'Atalanta. Recupero: 1'; 5'.

Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Pisa: dopo l’autogol di Hien nel primo tempo è arrivata la risposta di Scamacca nella ripresa. Buoni segnali per l’attaccante degli orobici, tornato alla rete dopo oltre 400 giorni (l'ultimo col Torino nel maggio del 2024). I toscani festeggiano con un buon pareggio il ritorno in Serie A dopo 34 anni: nel prossimo turno ci sarà la sfida contro la Roma.

I bergamaschi, a caccia della prima vittoria nella gestione Juric, affronteranno invece il Parma in trasferta. Il tecnico orobico ha confermato le sensazioni della vigilia schierando il 3-4-2-1 già visto nelle diverse amichevoli, prima da titolare per Zalewski, Krstovic invece è partito dalla panchina. Modulo simile pensato da Gilardino, nel 3-5-2 spazio alla doppia punta Meister-Moreo, con Tramoni mezzala in fase di non possesso e trequartista pronto ad inventare sul recupero palla. Nel primo quarto d’ora gli orobici hanno creato buone combinazioni, ma è mancata cattiveria nell’ultimo passaggio, troppi gli errori in rifinitura per Daniel Maldini.

I toscani, invece, hanno giocato con lucidità e freddezza, al 26' è arrivata la rete che ha sbloccato la partita: Tourè, lasciato libero sulla corsia mancina, ha avuto tutto il tempo per crossare, la deviazione di tacco di Moreo ha innescato l’assist per Angori, che ha poi causato l’autogol di Hien. Nel finale di primo tempo ancora Moreo, da dentro l’area piccola, ha sfiorato il 2-0.

Nella ripresa i padroni di casa hanno avuto un approccio migliore e dopo appena cinque minuti Scamacca si è costruito dal limite il pallone del pareggio; una manciata di minuti più tardi il numero 9 atalantino di testa ha colpito la traversa. L’occasione migliore della ripresa è capitata poi tra i piedi di Daniel Maldini ma il numero 70 si è fatto ipnotizzare da Semper. Uno a uno alla fine a Bergamo.