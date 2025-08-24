Manganiello annulla il gol della Lazio e annuncia la decisione a tutto lo stadio: inaugurata la novità del Var

«A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco": così l’arbitro Manganiello, in Como-Lazio, ha inaugurato l’era delle decisioni Var spiegate a tutto lo stadio.

Il direttore di gara Manganiello ha aperto il microfono e ha annunciato a tutto lo stadio la decisione di annullare il gol di Castellanos, che al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como, dopo l’invito della Sala Var ad aprire i microfoni. Quella della "comunication" è la principale novità del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026.