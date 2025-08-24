Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro.
Nelle finali di specialità l’azzurra bissa il risultato di Sofia 2022.
Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400).
Mondiali ritmica: oro al cerchio per Sofia Raffaeli
L'azzurra bissa il successo di Sofia 2022. Sul podio Nikolova e Simakova
Caricamento commenti
Commenta la notizia