Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Mondiali ritmica: oro al cerchio per Sofia Raffaeli

Mondiali ritmica: oro al cerchio per Sofia Raffaeli

L'azzurra bissa il successo di Sofia 2022. Sul podio Nikolova e Simakova

di

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro.
Nelle finali di specialità l’azzurra bissa il risultato di Sofia 2022.
Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400).

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province