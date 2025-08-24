MotoGp, in Ungheria vola il solito Marquez. Terzo Bezzecchi, lontano dal podio Bagnaia

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Ungheria sul circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, centrando il decimo trionfo stagionale, il settimo consecutivo. La Ducati del pilota spagnolo ha preceduto al traguardo la Ktm del connazionale Pedro Acosta (Ktm), terza l’Aprilia di Marco Bezzecchi che si è piazzato davanti al compagno di marca Jorge Martin, risalito dalla 16ma posizione. Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Solo nono Francesco Bagnaia su Ducati.

Caduta nel primo giro per Enea Bastianini (Ktm Tech3), problema alla moto invece per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), costretto a partire dalla pit lane e 15 al traguardo.