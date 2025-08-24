Pallavolo, infortunio in nazionale per Lavia: salterà i Mondiali. Il campione calabrese è stato operato

Lo schiacciatore azzurro Daniele Lavia, infortunatosi durante un allenamento con la Nazionale, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Borgo Trento di Verona dopo l’intervento chirurgico alla mano destra. L’operazione, eseguita ieri, è perfettamente riuscita e l’atleta ha trascorso la notte senza complicazioni.

La Federazione Italiana Pallavolo ha espresso gratitudine ai dottori Corain e Giardini, insieme allo staff medico e infermieristico dell’ospedale veronese, per la tempestività e la professionalità dimostrate.

Lavia, a causa dell’infortunio, non potrà partecipare al prossimo Mondiale, ma la priorità resta il suo recupero. Le valutazioni mediche indicano che potrà tornare in campo nei prossimi mesi, dopo un percorso di riabilitazione che inizierà tra circa due settimane. Tutti i passaggi sono stati condivisi con lo staff sanitario del suo club, l’Itas Trentino.

La Fipav ha ribadito l’impegno costante nella tutela e nel benessere dei propri atleti, garantendo il massimo supporto a Lavia in collaborazione con la società trentina.