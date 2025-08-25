Us Open tra follia e fischi, fotografo in campo e l'arbitro fa ripetere il punto: Medvedev non ci sta e dà in escandescenze

Momenti surreali durante la sfida tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi. Sul match point a favore del francese, un fotografo ha fatto ingresso in campo, costringendo il giudice di sedia a ordinare la ripetizione della prima di servizio. La decisione ha fatto infuriare il tennista russo, che per circa sette minuti ha dato vita a una scenata contro l’arbitro, tra urla e proteste, con il pubblico che ha reagito con rumori e fischi impedendo a Bonzi di battere. Alla fine, dopo il caos, Medvedev ha ceduto la partita al quinto set.